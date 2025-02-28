«Шокирующие откровения»: личный дневник Деми Мур случайно нашли в мусорном контейнере

В случайно найденном личном дневнике Деми Мур нашли записи об измене и домогательстве На данный момент представители актрисы не дали никаких комментариев по поводу этой истории, которая всплыла буквально за несколько дней до важной кинопремии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии