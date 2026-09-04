Комиссии по культурному наследию выбрала названия для новых улиц Воронежа

Мероприятие прошло при участии вице-мэра по соцполитике Любови Кулаковой, представителей профильных структур горадминистрации, активистов, экспертов и городского парламента.
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