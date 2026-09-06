В Волгограде прошёл финал военно‑патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей категории

В Волгограде завершился финал старшей возрастной категории военно‑патриотической игры «Зарница 2.0». В мероприятии приняли участие 900 участников из России, Абхазии и Южной Осетии, которые в течение двух недель проходили комплекс испытаний, направленных на проверку физических и моральных качеств, а также знаний истории и тактики.
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