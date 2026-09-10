Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 10 сентября

Минобороны России представило очередную сводку о ходе специальной военной операции. Главным событием дня стало расширение зоны контроля на Харьковском направлении: подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий на внешнем кольце окружения взяли под контроль населённый пункт Зарубинка Харьковской области.
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