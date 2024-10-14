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Худрук Хора имени Пятницкого Александра Пермякова: «Я мыслю не нотами, а образами»

Худрук Хора имени Пятницкого Александра Пермякова: «Я мыслю не нотами, а образами»

Материал опубликован в №9 печатной версии газеты «Культура» от 26 сентября 2024 года. В октябре отмечает юбилей одна из главных хранительниц традиций русской песни, народная артистка России Александра Пермякова.

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