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Царьград

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Во Владимирской области за год свыше 1300 краж из магазинов

Во Владимирской области за год свыше 1300 краж из магазинов

Полиция Владимирской области фиксирует рост числа краж из магазинов. За текущий год зарегистрировано свыше 1300 случаев, когда покупатели пытались вынести товар, не заплатив.

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