Грузия не будет присоединяться к антироссийским санкциям

Всё просто: "поёшь" как урсуло-боррель - годен в ЕС. НЕ поёшь - НЕ годен!

Когда урсуло-боррели отойдут в мир иной - оставьте инфу об их могилах: чтоб было куда прийти и ПЛЮНУТЬ!!

Мария Беликова

Не только плюнуть! Есть способ круче! У нас народ справляет нужду, не только лёгкую, но и тяжёлую, под памятником Солженицына. Правда, сейчас власти поставили там охрану. Но всё равно подонок под угрозой.