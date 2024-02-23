«Когда вопрос касается нашей политики в отношении санкций, у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции, и у нас очень твердые аргументы на этот счет», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Грузия не будет присоединяться к антироссийским санкциям
Комментарии
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Юрий Золотарев
Всё просто: "поёшь" как урсуло-боррель - годен в ЕС. НЕ поёшь - НЕ годен!
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14 час.
Юрий Золотарев
Когда урсуло-боррели отойдут в мир иной - оставьте инфу об их могилах: чтоб было куда прийти и ПЛЮНУТЬ!!
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14 час.
Мария Беликова
Не только плюнуть! Есть способ круче! У нас народ справляет нужду, не только лёгкую, но и тяжёлую, под памятником Солженицына. Правда, сейчас власти поставили там охрану. Но всё равно подонок под угрозой.
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3 час.
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