Забайкалье раздаст аграриям 39 млн рублей грантов

В Забайкалье стартовал конкурсный отбор среди желающих получить гранты на развитие агробизнеса. Приём заявок продлится с 28 сентября по 17 октября, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
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