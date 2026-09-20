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Козлов про 1+1 у 18-летнего Щербакова против «Спартака»: «Готовим его для «Нью‑Джерси». Только он здесь должен отдать свой долг сначала»

Главный тренер « Салавата » Виктор Козлов оценил игру 18-летнего защитника Никиты Щербакова в матче против « Спартака » (3:1).

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