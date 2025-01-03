Следователи возбудили дело из-за травмирования детей на горке во Владивостоке

Следственный комитет Приморского края завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за нескольких случаев травмирования детей на ледяной горке на центральной площади во Владивостоке .
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