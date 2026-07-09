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В Березнике 84 семьи переехали из аварийного жилья в новые квартиры

В Березнике 84 семьи переехали из аварийного жилья в новые квартиры

Для переселения жителей в Виноградовском округе за пять лет построили семь многоквартирных домов.В Виноградовском округе за последние пять лет построили семь многоквартирных домов общей площадью 8,6 тысячи квадратных метров для переселения граждан из аварийного жилья.

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