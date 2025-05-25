Россия нуждается в ужесточении миграционной политики и в изменении подходов по нейтрализации агрессивных преступников

М

ММ

Должно быть право любого честного человека ликвидировать нападающего мигранта на месте! И такой человек должен быть обязательно НАГРАЖДЕН! Проверка факта элементарна- камеры! Их как грязи, для того и ставились. Любая угроза жизни русскому со стороны мигранта на камеру и мигрант не должен более существовать.