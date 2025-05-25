Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Пора уже браться ...
  • Silver Kont
    Холуй черножопых ляксандра уже приготовил отбеливатель для черножопой мрази.... Ляксандра, на чём же ты спалился, что...Россия нуждается ...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Царьград. "Я вас ...

Россия нуждается в ужесточении миграционной политики и в изменении подходов по нейтрализации агрессивных преступников

Россия нуждается в ужесточении миграционной политики и в изменении подходов по нейтрализации агрессивных преступников

Пока мигранты не осозна'ют возможных последствий, они продолжат чувствовать безнаказанность. © Себе дороже О бездействии при пресечении преступлений В Красноярском крае «ценный специалист» из ближнего зарубежья, показательно снимая себя на видео, принялся громить КПП ГРЭС в Шарыпово, а также угрожать расправой работникам службы безопасности.

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Комментарии
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М
ММ
Должно быть право любого честного человека ликвидировать нападающего мигранта на месте! И такой человек должен быть обязательно НАГРАЖДЕН! Проверка факта элементарна- камеры! Их как грязи, для того и ставились. Любая угроза жизни русскому со стороны мигранта на камеру и мигрант не должен более существовать.
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
Silver Kont
Холуй черножопых ляксандра уже приготовил отбеливатель для черножопой мрази.... Ляксандра, на чём же ты спалился, что так рьяно лижешь жопу черножопым?
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37 мин.
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