Таиланд нацелен на крупные сделки USDT в рамках борьбы с серым капиталом

Таиланд ужесточает меры по борьбе с дорогостоящими транзакциями USDT, связанными с серыми потоками капитала, сигнализируя о целенаправленном подавлении неформального движения капитала с помощью стейблкоинов, а не о широком ограничении торговли криптовалютой.
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