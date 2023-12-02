Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине начался скандал из-за отказа жителей двух сел сносить советские памятники

На Украине начался скандал из-за отказа жителей двух сел сносить советские памятники

На Украине начался скандал из-за сноса памятников советским воинам. На западе страны жители двух сел выступили против этой затеи.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Ну да. Похоже у директора музея разрыв как раз той платформы, которой он сидел в своём директорском кресле. И по которой прилетит ему теперь волшебный пендель за то, что недобандерил спростыми селянами.
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Браво селяне....А директора на нары.
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10 час.
Надежда
Селюковая ущербность во всем, хочется выместить злость хоть даже на том, кто давно умер, но кто был почитаем русским народом!((
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23 мин.

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