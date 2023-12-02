На Украине начался скандал из-за сноса памятников советским воинам. На западе страны жители двух сел выступили против этой затеи.
На Украине начался скандал из-за отказа жителей двух сел сносить советские памятники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДБ
Дмитрий Боев
Ну да. Похоже у директора музея разрыв как раз той платформы, которой он сидел в своём директорском кресле. И по которой прилетит ему теперь волшебный пендель за то, что недобандерил спростыми селянами.
Ответить
13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Браво селяне....А директора на нары.
Ответить
10 час.
Надежда
Селюковая ущербность во всем, хочется выместить злость хоть даже на том, кто давно умер, но кто был почитаем русским народом!((
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии