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Федотов об отношении к Абаскалю: «Мы же не враги. Когда эмоции остыли, нужно уважать друг друга»

– Как относитесь к Абаскалю теперь? – Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду.

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