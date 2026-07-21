Bitget планирует расширение в США

По словам генерального директора Грейси Чен, после многих лет дистанцирования Bitget готовится выйти на рынок США и расширение произойдет независимо от того, примет ли Конгресс масштабное законодательство в сфере криптовалют.
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