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Американская разведка раскрыла все секреты России

Американская разведка раскрыла все секреты России

Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации.

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Комментарии
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Василий Топчий
Целые женские подразделения люто ненавидящих русских.
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7 час.
ВТ
Василий Топчий
Согласен. Я таких же убеждений.
Ответить
7 час.
Людмила Лиханова
ОНИ ЧЕТКО ЗНАЮТ, ЧТО В РОССИИ ЕСТЬ СИСТЕМА: &quot;МЕРТВАЯ РУКА&quot; И ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО, А ОЧЕНЬ СТРАШНО. НЕ ЗРЯ ПУТИН ГОВОРИЛ ОБ АДЕ И РАЕ.
Ответить
3 час.
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