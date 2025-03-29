Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации.
Американская разведка раскрыла все секреты России
Комментарии
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Василий Топчий
Целые женские подразделения люто ненавидящих русских.
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7 час.
ВТ
Василий Топчий
Согласен. Я таких же убеждений.
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7 час.
Людмила Лиханова
ОНИ ЧЕТКО ЗНАЮТ, ЧТО В РОССИИ ЕСТЬ СИСТЕМА: "МЕРТВАЯ РУКА" И ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО, А ОЧЕНЬ СТРАШНО. НЕ ЗРЯ ПУТИН ГОВОРИЛ ОБ АДЕ И РАЕ.
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3 час.
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