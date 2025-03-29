Американская разведка раскрыла все секреты России

Людмила Лиханова

ОНИ ЧЕТКО ЗНАЮТ, ЧТО В РОССИИ ЕСТЬ СИСТЕМА: "МЕРТВАЯ РУКА" И ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО, А ОЧЕНЬ СТРАШНО. НЕ ЗРЯ ПУТИН ГОВОРИЛ ОБ АДЕ И РАЕ.