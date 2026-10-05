В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка составит более 30 тыс. рублей

Его получают все семьи независимо от дохода, трудового стажа и региона В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка в России превысит 30 тысяч рублей, сообщила РИА Новости Елена Цацура, старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Президентской академии.