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В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка составит более 30 тыс. рублей

В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка составит более 30 тыс. рублей

Его получают все семьи независимо от дохода, трудового стажа и региона В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка в России превысит 30 тысяч рублей, сообщила РИА Новости Елена Цацура, старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Президентской академии.

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