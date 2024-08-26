На третьем году войны стоило бы изучать уже не столько российскую экономику, сколько ментальные проблемы людей, которые продолжают верить в никогда не сбывающиеся прогнозы о ее скором крахе, высказанные все теми же лжепророками, которые за два года ни разу не дали правильных предсказаний (и не слушать тех чьи экономические прогнозы сбывались.
О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности
Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Войны должны быть прибыльными, иначе бы их не начинали регулярно. Есть проигравшие без сомнения. Но по закону больших и малых величин Великая Российская империя, а это её истинное название, подтвержденное президентом Белоруссии Лукашенко, не может проиграть ни теоретически, ни практически. Даже под руководством циничных селекционеров, типа Ульянова или пьяного Ельцина.
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13 час.
Александр Александров
Опять всепропальщиков в их собственное дерьмо мордой ткнули... И это правльно!
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7 час.
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