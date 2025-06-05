Турция сократила импорт нефтепродуктов из России

Последний раз так мало Турция закупала в России в сентябре 2022 года.В апреле этого года Турция закупила у России минимум нефтепродуктов: импорт сократился на четверть — до минимума более чем за 2,5 года.
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