Мэр Новокузнецка подвёл итоги шести месяцев действия транспортной реформы

Полгода назад в Новокузнецке стартовала транспортная реформа. За последние шесть месяцев перевозчик «Питеравто» перечислил в бюджет города более 33,6 миллиона рублей подоходного налога, что в десятки раз больше, чем платили владельцы маршруток.