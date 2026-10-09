В Сортавале прошел рейд, который выявил нарушения ПДД среди несовершеннолетних

В Сортавале усилен контроль за электросамокатчиками: второй рейд выявил нарушения среди несовершеннолетних Сортавала, [дата] – В целях профилактики нарушений правил дорожного движения, связанных с эксплуатацией электросамокатов, сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы по делам несовершеннолетних ….