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Новости Омска

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Мост у Телецентра могут перекрыть на ремонт после прихода зимы

Мост у Телецентра могут перекрыть на ремонт после прихода зимы. Как сообщает ГТРК Иртыш, до декабря его не закроют.

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