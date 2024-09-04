Мост у Телецентра могут перекрыть на ремонт после прихода зимы. Как сообщает ГТРК Иртыш, до декабря его не закроют.
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Мост у Телецентра могут перекрыть на ремонт после прихода зимы. Как сообщает ГТРК Иртыш, до декабря его не закроют.