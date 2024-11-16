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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Повестка" снова проигрывает

"Повестка" снова проигрывает

Как часто бывает, я не собирался писать на эту тему. Но тут попалось мне высказывание Кейтлин Кеннеди (главы «Лукас Артс»), что «Многие женщины в Звёздных войнах сталкиваются с агрессией, потому что фан-база слишком мужская».

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