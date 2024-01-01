Политолог о повышении МРОТ: «Защита людей находится на первом месте»

Социальная политика президента создает достойные условия для жизни и развития всех россиян. Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков рассказал «ФедералПресс» о рекордном повышении МРОТ и расширении мер поддержки семей с детьми в 2024 году:«Президент строит государство социальной справедливости, где защита малообеспеченных людей, борьба с бедностью всегда находятся на первом месте.