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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о повышении МРОТ: «Защита людей находится на первом месте»

Политолог о повышении МРОТ: «Защита людей находится на первом месте»

Социальная политика президента создает достойные условия для жизни и развития всех россиян. Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков рассказал «ФедералПресс» о рекордном повышении МРОТ и расширении мер поддержки семей с детьми в 2024 году:«Президент строит государство социальной справедливости, где защита малообеспеченных людей, борьба с бедностью всегда находятся на первом месте.

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