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Царьград

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Россия нанесла серьезный удар по железнорудной промышленности Украины

Россия нанесла серьезный удар по железнорудной промышленности Украины

Фактическая остановка морских перевозок через порты Одесского региона лишила украинских производителей железной руды основного экспортного маршрута, после чего ограничения в логистике перешли в производственные остановки.

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