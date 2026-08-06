Россия нанесла серьезный удар по железнорудной промышленности Украины

Фактическая остановка морских перевозок через порты Одесского региона лишила украинских производителей железной руды основного экспортного маршрута, после чего ограничения в логистике перешли в производственные остановки.
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