Минтранс Подмосковья: функция быстрого прохода к поездам заработала для льготников

Функция быстрого прохода к поездам заработала для федеральных льготников. Теперь им не придется оформлять разовый льготный билет в кассе МТППК перед каждой поездкой, сообщили в Минтрансе Московской области.
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