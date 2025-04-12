Германия переживает поворотный момент в своей истории

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Петр Акопов Историческое событие случилось вчера в Германии — и это не завершение переговоров о формировании новой правящей коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ.