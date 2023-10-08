Самая успешная подводная атака в истории. I-19 против TF 18

Гонка морских вооружений всегда была свойственна крупным державам. Обладание большим флотом давало невероятные преимущества, а также создавало и долгое время поддерживало колониальные империи, раскинувшиеся по всему земному шару.
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