Турция будет требовать дополнительный документ для продления ВНЖ. Теперь желающим продлить вид на жительство в стране нужно будет предоставить ещё и адрес UETS (национальной системы электронного оповещения).
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