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Похоже, Европе реально грозят погромы. Арабов почти в 3 раза больше

Похоже, Европе реально грозят погромы. Арабов почти в 3 раза больше

А вы знаете, что Европу уже захлестнула волна антиизраильских митингов? Первой стала вроде как всегда мирная Вена.

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Комментарии
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А Кудасов
При такой мигрантской вольнице у нас очень даже скоро братья-мусульмане из бывших братских республик подобное будут устраивать в наших городах.
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7 час.
Вячеслав Галимов
Речь пока о Европе , Ваше благородие .
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4 час.
Александр Попов
Это урок НАШИМ, гнать ВСЕХ по ДОМАМ, РАБОТА только ВАХТОЙ по ВЫЗОВУ.
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6 мин.

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