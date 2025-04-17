10 модных стрижек и укладок, которые могут подпортить даже шикарный образ

Кажется, что модная и стильная прическа только освежает образ. Однако некоторые из них выглядят эффектно лишь на страницах журналов, а в реальности могут прибавить женщине лет или невольно исказить черты лица.
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