РФ/СНГ ATOMIC HEART ♡ ВСЕ ВЕРСИИ STEAM•RU

При выборе метода оплаты Lava - КОМИССИЯ 0% ⌚️Режим работы нашего магазина: Наш магазин работает c 10:00(утра) - 0:00(ночи) - заказ выполняю 10-15 минут Мы новый магазин в данной сфере услуг, но даже за это небольшое время у нас не было проблем с покупателем, мы стараемся делать всё качественно, вы можете прочитать наши отзывы и убедится, что всё будет в порядке, мы дорожим своей репутацией, хоть и пока что небольшой ПРОШУ ВАС ПРОЧИТАТЬ ОПИСАНИЕ, ТУТ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ Если хотите игру в STEAM Если регион Аргентина, Турция - Дарю игру ПОДАРКОМ , Если стоит РОССИЯ или БЕЛАРУСЬ, то могу предложить - Я ЗАХОЖУ НА ВАШ АККАУНТ, меняю регион и дарю подарком (безопасно) Как происходит весь процесс? Оплачиваете лот Я добавляюсь к вам в друзья и дарю игру - Аргентина или Турция Захожу на ваш аккаунт, меняю регион и покупаю игру - РОССИЯ или БЕЛАРУСЬ Заходите в игру, проверяете наличие, подтверждаете доставку товара и оставляете хороший отзыв :) По любым вопросам - пишите, с радостью отвечу FAQ для тех, у кого сейчас стоит Россия или Беларусь на стиме: Захожу на аккаунт Да, это необходимо Меняю регион Да, без этого никак, сменю вам регион но для вас НИЧЕГО не поменяется, меняется только валюта и страна магазина Steam, весь функционал Steam остается прежним Все будет 100% так же, только валюта в магазине другая Игра будет доступна VPN/Прокси и прочее использовать для входа или пополнения вам не придётся Игра будет на Русском языке и доступна целиком и полностью как и все игры что до этого купили Гарантии что аккаунт не будет угнан/украден Мы новый магазин в данной сфере услуг, но даже за это небольшое время у нас не было проблем с покупателем, мы стараемся делать всё качественно, вы можете прочитать наши отзывы и убедится, что всё будет в порядке, мы дорожим своей репутацией, хоть и пока что небольшой.