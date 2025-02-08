«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»

Галина Смирнова

Они снова готовятся нас сожрать. И объединяются под этим девизом. Можно даже не сомневаться, что в самое ближайшее время они "рассекретят" какой-нибудь "важный правительственный указ товарища Сталина", перехваченный фашистской разведкой, где русским языком написано, что 23 июня СССР должен вторгнуться в Европу с захватническими целями... И всю эту войну спишут нас нас, а Гитлера и Германию отмоют жидким мылом и превратят в защитников западной демократии....