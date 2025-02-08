Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»

«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»

Альфред Крумин, политический обозреватель, сопредседатель Антифашистского фронта Латвии, сделав недавно такое заявление, произвел фурор.

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Комментарии
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Karmadon
Это у тебя что-то мешается между ног, пиридурок.
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10 час.
Галина Смирнова
Они снова готовятся нас сожрать. И объединяются под этим девизом. Можно даже не сомневаться, что в самое ближайшее время они &quot;рассекретят&quot; какой-нибудь &quot;важный правительственный указ товарища Сталина&quot;, перехваченный фашистской разведкой, где русским языком написано, что 23 июня СССР должен вторгнуться в Европу с захватническими целями... И всю эту войну спишут нас нас, а Гитлера и Германию отмоют жидким мылом и превратят в защитников западной демократии....
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4 час.
владимир рябченко
Вся Еуропа была на стороне Гитлера... По-честному: надо было им устроить уничтоженную Европейскую часть СССР... С разрухой и уничтожением жителей... Но добрый Сталин... За что и пинают не наказанные адекватно...
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3 час.
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