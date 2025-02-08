Альфред Крумин, политический обозреватель, сопредседатель Антифашистского фронта Латвии, сделав недавно такое заявление, произвел фурор.
«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»
Комментарии
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Karmadon
Это у тебя что-то мешается между ног, пиридурок.
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10 час.
Галина Смирнова
Они снова готовятся нас сожрать. И объединяются под этим девизом. Можно даже не сомневаться, что в самое ближайшее время они "рассекретят" какой-нибудь "важный правительственный указ товарища Сталина", перехваченный фашистской разведкой, где русским языком написано, что 23 июня СССР должен вторгнуться в Европу с захватническими целями... И всю эту войну спишут нас нас, а Гитлера и Германию отмоют жидким мылом и превратят в защитников западной демократии....
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4 час.
владимир рябченко
Вся Еуропа была на стороне Гитлера... По-честному: надо было им устроить уничтоженную Европейскую часть СССР... С разрухой и уничтожением жителей... Но добрый Сталин... За что и пинают не наказанные адекватно...
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3 час.
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