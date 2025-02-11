План развития Мариуполя Единый институт пространственного планирования опубликовал короткий ролик перспектив нового жилищного строительства г.
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План развития Мариуполя Единый институт пространственного планирования опубликовал короткий ролик перспектив нового жилищного строительства г.
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