С 1 декабря 2024 года стартует эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев

С 1 декабря 2024 года стартует эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан. В Россию смогут попасть только те, кто предоставил информацию о своих отпечатках пальцев,передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии