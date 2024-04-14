В исследовании перечислены «вечные химические» горячие точки мира

Опасные концентрации «вечных химических веществ» были обнаружены в поверхностных и подземных водах по всему миру, согласно исследованию, опубликованному во вторник, которое показало, что Австралия, Соединенные Штаты и Европа являются горячими точками, сообщает phys.
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