Алтайские приставы отложили взыскания с пострадавших от паводка должников

Жителям рассказали, куда можно обратиться, если исполнительные действия не были отложены В Алтайском крае и других регионах на два месяца отложили исполнительные действия в отношении пострадавших от паводка должников, сообщает региональная ФССП.
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