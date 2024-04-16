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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайские приставы отложили взыскания с пострадавших от паводка должников

Алтайские приставы отложили взыскания с пострадавших от паводка должников

Жителям рассказали, куда можно обратиться, если исполнительные действия не были отложены В Алтайском крае и других регионах на два месяца отложили исполнительные действия в отношении пострадавших от паводка должников, сообщает региональная ФССП.

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