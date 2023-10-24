Звезда шоу «Даешь молодежь!» Андрей Бурковский вернулся в Россию из США

Русский актер Андрей Бурковский вернулся из США, хотя покидал нашу страну во время начала СВО.«Утро.ру» сообщает, что он уехал из России скрытно, не делал никаких политических заявлений и не указывал, где находится.
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