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«Чудовищный акт»: в Кремле обвинили Киев в крушении Ил-76 в Белгородской области

«Чудовищный акт»: в Кремле обвинили Киев в крушении Ил-76 в Белгородской области

В результате авиакатастрофы погибли 65 пленных военнослужащих ВСУПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищным актом» то, что «Киев убил своих граждан, которые должны были через сутки оказаться дома».

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