Снова! Активность ВСУ у госграницы России: маскируются под мирных, данные разведки

Такие выводы сделаны на основе данных, поступающих из зоны военных действий. - Из Курской области приходят сообщения об очередной возможной попытке прорыва противника вглубь нашей территории, - говорится в сообщении.
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