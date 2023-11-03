К сожалению, наши четвероногие друзья стареют совершенно с иной скоростью, чем мы. К примеру, подросткового возраста щенки достигают примерно в 6-9 месяцев, а к размножению становятся готовы еще чуть позже.
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