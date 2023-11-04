Работники ПАТП получили награды от Вышневолоцкого округа

В Вышнем Волочке в преддверии Дня автомобилиста на ПАТП приехали заместитель главы администрации округа Сергей Богданов, руководитель управления ЖКХ, дорожной деятельности и благоустройства Сергей Андреев, председатель Думы Вышневолоцкого городского округа Николай Адров.
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