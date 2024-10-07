Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что будет после нашей победы

Что будет после нашей победы

Мир после окончания Второй мировой войны осудил фашизм и нацизм. Но, это не потому, что нацизм это ужасно и оно преступление против человечества, совершенно неприемлемое в развитом человеческом обществе, - вовсе нет!!!! Фашизм был осужден только по одной причине.

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