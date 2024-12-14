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В Зверинецком монастыре Киева мобилизовали иеродиакона обители

14 декабря на своей странице в Facebook братия Архангело-Михайловской Зверинецкой обители объявила о мобилизации иеродиакона Владимира из их монастыря в Киеве, относящегося к Украинской православной церкви.

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