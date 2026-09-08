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Царьград

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Кардиолог Минздрава объяснил причины и риски гипертонии

Кардиолог Минздрава объяснил причины и риски гипертонии

Сергей Бойцов, академик РАН, рассказал о гипертонии и её связи с метаболическим синдромом. Он подчеркнул, что идеальные показатели артериального давления — 120 на 80, а риски увеличиваются при давлении 140 на 90.

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