«Ограбят всех»: днепропетровский мэр с ужасом ждет 2025 года

В следующем году украинские власти намерены лишить украинские регионы миллиардов гривен. Об этом в эфире телеканала «РБК» заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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