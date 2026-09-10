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День города в Челябинске: как будет ездить транспорт, во сколько будет салют и кто выступит

День города в Челябинске: как будет ездить транспорт, во сколько будет салют и кто выступит

В субботу, 12 сентября 2026 года, Челябинск отмечает 290-летие. Из-за праздничных мероприятий 11, 12 и 13 сентября изменятся маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.

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