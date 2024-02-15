Историк Платошкин рассказал о популярных бананах, а также о том, что произошло в Эквадоре

Писатель, доктор исторических наук, а также лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, в связи с событиями в далеком Эквадоре, затронул неожиданную тему бананов, которые являются первым по популярности фруктом в России.
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