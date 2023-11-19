«Секса хочется часто»: Лера Кудрявцева в присутствии адвоката заявила, что молодой муж ее не удовлетворяет

Знаменитая ведущая откровенно рассказала о проблемах семейной жизни с хоккеистом Макаровым. Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым соцсетиЛера Кудрявцева — одна из самых востребованных ведущих российского телевидения.
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